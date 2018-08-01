Новый канал коммуникации от AtaBank

БАКУ /Trend/ - ОАО AtaBank, заботясь об удобстве клиентов, представил новый канал коммуникации через WhatsApp.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, пользователи WhatsApp могут напрямую обращаться в банк и получать ответы на свои вопросы. Для этого надо написать по номеру 050 99 99 136 подключенному к WhatsApp AtaBank.

В наше время все ценят свое время и поэтому стараются пользоваться самыми удобными и легкими путями коммуникаций. Именно поэтому ОАО AtaBank предлагает для своих клиентов разные виды онлайн-коммуникаций.

В настоящее время клиенты могут обращаться в банк как через социальные сети, так и через новый канал связи через Whatsapp. Сотрудники банка готовы помочь клиентам в решении их запросов в самое короткое время независимо от канала обращения.

Подробнее о продуктах и услугах банка можно узнать, позвонив по номеру 136 и на Интернет-странице банка www.atabank.com

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