В WhatsApp появятся платные сообщения

2 августа 2018 02:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мессенджер WhatsApp начнет взимать плату с бизнес-пользователей за отправление рекламных и сервисных сообщений клиентам. Об этом говорится в блоге WhatsApp.

"Как мы объявили в прошлом году, WhatsApp создает новые функции, чтобы облегчить общение между компаниями и их клиентами… Сегодня мы предоставляем еще больше возможностей для компаний, которым необходимы более мощные средства для общения с их клиентами", — говорится в блоге.

"Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка. Кроме того, ваши сообщения все так же защищены сквозным шифрованием, и вы можете заблокировать любую компанию одним нажатием", — отмечает WhatsApp.

По данным агентства Рейтер, стоимость сообщений компаний будет фиксированной и составит от 0,5 цента до 9 центов в зависимости от страны.

По данным издания Tech Crunch, мессенджером WhatsApp в настоящее время пользуются более 1,5 миллиарда пользователей. Напомним, что компания принадлежит Facebook.

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