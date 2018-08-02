Азербайджан осенью выведет на орбиту еще один спутник

2 августа 2018 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Запуск второго геостационарного спутника Азербайджана Azerspace-2/Intelsat 38 запланирован на сентябрь 2018 года.

Об этом сказал президент ОАО “Азеркосмос” Рашад Набиев в эфире американского радиошоу The John Batchelor Show.

Набиев отметил, что в настоящее время у Азербайджана два спутника на орбите - Azerspace-1, который предоставляет телекоммуникационные услуги в Африке, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Европе, а также Azersky, оказывающий услуги по всему миру, в том числе крупнейшим американским компаниям вроде Google.

В интервью глава “Азеркосмос” рассказал о деятельности возглавляемой им структуры, поддержке ОАО развития кадрового потенциала страны в космической промышленности, глобальных трендах в этой индустрии. По мнению Набиева, рынок космических услуг стремительно меняется, и все большую роль в этом секторе начинают играть стартапы.

Ранее сообщалось, что запуск Azerspace-2/Intelsat 38 будет осуществлен с космодрома Куру (Гвианский космический центр), который находится на северо-востоке Южной Америки, во Французской Гвиане.

Спутник будет выведен на геостационарную орбиту в 45 градусов восточной долготы. В зону его обслуживания войдут страны Европы, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Производителем спутника выступает дочерняя компания канадской корпорации MDA - Space Systems Loral (SSL), которая также является поставщиком систем управления космическим аппаратом.

Первый спутник связи Azerspace/Africasat-1a был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. Запуск спутника был также осуществлен с космодрома Куру компанией Arianespace.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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