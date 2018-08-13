Центр «Barama» Azercell объявлет новую инкубационную программу

БАКУ /Trend/ - Центр инноваций и предпринимательства «Barama» при ООО Azercell объявляет очередную, третью по счету инкубационную программу, специально разработанную для тех, кто хочет реализовать свои инновационные идеи и построить бизнес. «Инкубационная программа Barama 2018» реализуется центром «Barama» и PASHA Bank, создавая возможность превращать инновационные идеи в стартапы, а существующие стартапы в успешные компании. Проект нацелен на развитие стартапов и цифровой экосистемы в стране, предоставляя резидентам-стартапам бесплатную административную поддержку, профессиональные консультационные услуги, тренинги и возможность установить тесные деловые отношения с профессиональной бизнес-сетью в течение шести месяцев.

Для того, чтобы принять участие в «Инкубационной программе Barama 2018», необходимо до пятого сентября перейти по ссылке «Подать заявку на резидента» на сайте www.bit.ly/incubation3, и зарегистрироваться, заполнив форму онлайн-заявки. Отбор в инкубационную программу состоит из двух этапов. На первом этапе центром «Barama» будут оценены проекты, прошедшие регистрацию, а отобранные команды будут приглашены в следующий этап. На втором этапе команды представят свои проекты в форме бизнес-планов и презентаций. И, наконец, пять команд, успешно прошедших отбор, получат шанс реализовать свои проекты в центре инноваций и предпринимательства «Barama». В конце шестимесячной инкубационной программы самому успешному стартапу может представиться шанс подписать с Azercell контракт о закупке компанией товара и услуг на сумму в пять тысяч манатов в качестве корпоративного клиента, а также участвовать на конференции “The Next Web Conference” - одной из самых престижных конференций мира технологий, которая будет проходить в столице Нидерландов, Амстердаме, с покрытием всех расходов компанией. Более подробно можно ознакомиться с требованиями и правилами на сайте www.barama.az.

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

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