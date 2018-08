Unibank создает ИТ-инновационный центр и переходит на «Agile» менеджмент (ФОТО)

БАКУ /Trend/ -Unibank переходит на систему Agile, которая является одним из самых современных подходов к менеджменту и во многих областях по эффективности превосходит старую модель управления. Что такое Agile? В чем преимущества? Что будет в новом ИТ- инновационном центре? На все эти вопросы ответил Илькин Гулиев, директор Департамента организационного развития и человеческого капитала в Unibank.

Agile - очень новый для азербайджанского рынка, что это такое? Почему Unibank решил перейти на эту систему?

Agile означает способный быстро реагировать на изменения и является подходом для быстрого реагирования на изменения к требованиям на продукты, услуги и в общем любые события, происходящие на рынке. Ключевым преимуществом является то, что сотрудники, раньше работающие в рамках какой-то структуры, работают над конкретными проектами и конкретными продуктами. Мы уже начали трансформацию Agile. В команде, которая наряду с другими сотрудниками состоит из двух руководителей отделом, двух экспертов и одного директора департамента, все равны, т.е. у них нет таких понятий как менеджер, руководитель, босс. Есть только Product Owner (владелец продукта), который определяет требования к продукту, есть Scrum Master, который мотивирует команду, проверяет и поддерживает рабочий процесс. В команде нет горизонтального или вертикального управления. В общем, Agile означает отмену структурного управления и работать более гибко и комфортно.

Как появилась идея Agile?

Все началось с анализа текущей ситуации. Во время выполнения одного из самых важных проектов для банка с одним из наших консультантов мы обнаружили, что нам нужен отдел, который отвечал бы за быстрые изменения и инициативы развития. Обсуждая выход из этого, нам пришла в голову идея гибкого подхода - Agile, которая является новой тенденцией в мире. Изучив успешные Agile преобразования и опыт передовых компаний в России, мы решили непосредственно познакомиться с некоторыми из этих компаний.

Сбербанк, который является одним из крупнейших банков мира по активам и самым крупным банком России, уже несколько лет использует систему Agile. Не только Сбербанк, но и другие компании, в том числе Альфа-Банк и Крок - один из самых крупных системных интеграторов, успешно реализовали Agile трансформацию. Чтобы узнать больше об их опыте, мы отправились в Москву с нашей командой из 17-18 человек из представителей среднего и топ-менеджмента. Мы посмотрели насколько хорошо упомянутые компании интегрировали систему Agile и участвовали на тренингах.

Наши сотрудники были очень удивлены, увидев это, и, самое главное, они поняли суть гибкого подхода. Однодневный тренинг от тренера Альфа-Банка про суть этого подхода еще более осведомил нас об этой системе. Основываясь на нашем теоретическом и практическом опыте во время этого визита, мы без сложностей начали применять гибкий подход в Unibank.

Как проходит Agile трансформация? На каком этапе находятся процессы?

Мы уже начали Agile трансформацию с методологии Scrum. Это методология, связанная с продуктом. Соответственно, мы выбрали продукт и для его создания собрали Agile Scrum команду. Создание продукта и его имплементация осуществляется этой Scrum командой, состоящей из 6 сотрудников. Наш продукт - это онлайн-кредитование корпоративных клиентов. В результате корпоративные клиенты Unibank смогут получать онлайн-кредит, не приходя в банк, сумма займа будет перечислена непосредственно на их счета, и это станет первым на рынке в Азербайджане.

На прошлой неделе состоялась презентация первой части продукта, и результат нас очень приятно удивил. У нас есть, как говорится “quick win” - быстрая победа: за время чуть более двух недель с Agile подходом наша команда выполнила работу, которую раньше выполнялась в течение двух месяцев. Это одно из преимуществ гибкого подхода - до тех пор, пока продукт готов, некоторая его часть должна предоставляться между короткими промежутками времени (спринтами). Соответственно, хотя мы планируем предоставить онлайн-кредитование корпоративным клиентам в полном виде в сентябре, продукт будет частично выпущен раньше в спринтах. Это очень важно для мотивации.

Еще одним интересным преимуществом Agile является повышенная мотивация работников в команде Scrum. Им предоставляются все возможности, чтобы сделать их работу более удобной и приятной: они могут приходить на работу в неофициальном дресс-коде, рабочий график более гибкий. Кроме того, наш Agile офис оснащается такими играми как, настольный футбол и теннис, различные компьютерные игры, оборудованием для кофе и напитков. Ключевым показателем эффективности работников Scrum команды является именно этот продукт, и они сосредотачивают все свое внимание на одном продукте и работают только над ним. Мы видим, что сотрудники с большим энтузиазмом относятся к этому, и другие сотрудники банка заинтересованы в этом подходе. Многие в банке также хотят работать в форме таких команд.

Agile scrum ориентирован на продукт, и мы создаем команду scrum при необходимости в создании и продвижения какого-либо продвинутого продукта. В будущем может быть, что мы создадим крупные команды до 15 человек, а может быть будут команды как сейчас - по 6-7 человек. Не все департаменты перейдут на Agile-систему. Например, İNG bank совершил очень успешную Agile трансформацию, и они не отменили все департаменты, на самом деле это невозможно. Структуры бывают двух типов Run и Change. Департаменты Run являются поддерживающими и невозможно, чтобы они полностью перешли на Agile систему. Тем не менее, может быть, что в Scrum команде необходим сотрудник из таких департаментов, как управление рисками, юридический департамент, ИТ-аналитика - которые не перейдут на Agile. Например, если в процессе создания продукта появляется вопрос, связанный с рисками, и возникает необходимость в сотруднике отдела рисков, то назначается сотрудник из отдела риск-менеджмента, который полностью оставляет работу в своем департаменте, временно переходит в команду Scrum, решив все вопросы, связанные с ним, возвращается обратно. Хотя это очень дорогостоящий процесс, но результат стоит того.

Каковы ожидания от этого процесса и будут ли усовершенствования в будущем?

В соответствии со стратегическим планом Unibank на 2017-2019 гг. впервые в истории банкинга в Азербайджане мы планируем создание «Центра ИТ и цифровых инноваций» (Digital & IT Innovations Center) и «Центр изменений и компетенций» (Center of Changes & Competences). Центр ИТ и цифровых инноваций будет находиться в головном офисе банка, как большой офис и будет отличаться от традиционной банковской системы, к которой мы все привыкли. Цифровая лаборатория (Digital Lab) этого Центра уже готова. Digital Lab будет работать не только над улучшением интернет-услуг и услуг мобильного банкинга, а также созданием и разработкой новых концепций цифровых продуктов. Все, что касается программирования и ИТ цифрового развития будет начинаться именно с цифровой лаборатории. Внедрение в банке мировых трендов и новшеств в развитии цифрового ИТ будет начинаться здесь. Для сотрудников цифровой сферы будут создаваться комфортные условия, о которых я уже упомянул, а со временем их рабочий график также перейдет на свободный.

Кроме этого, в Центре ИТ и цифровых инноваций будут проводиться тренинги по программированию, инновациям и другим областям ИТ. Тренерами будут иностранные специалисты соответствующих областей. Также возможно проведение тренингов в образовательных центрах за границей.

В Центре изменений и компетенций будут работать сотрудники системы Agile, и они будут постоянно создавать что-то новое для бизнеса. Центр изменений и компетенций будет заниматься приобретением новых знаний и их активным внедрением в организацию. Конкурентоспособность и возможности этого Центра определяются высокой креативностью, профессионализмом персонала и их мотивацией к саморазвитию и увеличению интеллектуального капитала.

В Центре изменений и компетенций наряду с ИТ-персоналом будут работать все, кто участвуют в процессе развития: развитие продуктов (product development), стратегический маркетинг (strategic marketing) и другие. То есть в будущем нас ожидает много интересных новшеств. От использования Agile системы мы ожидаем дальнейшего укрепления позиций Unibank на рынке, эффективной имплементации и оптимизации внутренних процессов. Мы по-прежнему будем банком, предоставляющим надежные, инновационные банковские продукты; банком, который является одним из лучших работодателей для своих сотрудников.

