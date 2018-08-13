Госфонд соцзащиты Азербайджана потратит свыше 1,2 млн манатов на техподдержку

13 августа 2018 16:20 (UTC+04:00)

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