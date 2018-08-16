Россия и Иран увеличили объемы сотрудничества в сфере IT

16 августа 2018 10:29 (UTC+04:00)

Посол Ирана в Москве Мехди Санаи и заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин встретились и обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества в области информационных технологий, сообщает iran.ru со ссылкой на IRNA.

Оба чиновника обсудили различные вопросы, в том числе результаты поездки бывшего министра связи и массовых коммуникаций в Тегеран в октябре 2015 года.

Обзор программ и целей будущего Каспийского меди-форума, который пройдет в Астрахани в России в сентябре 2018 года, также был среди других важных тем этой встречи.

Эта встреча является продолжением совместных сессий двух стран, первая из которых состоялась в Тегеране в прошлом месяце, на которой обсуждались вопросы о выпуске совместных телесериалов, особенно для детей, поставке оборудования и организации учебных курсов для журналистов.

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