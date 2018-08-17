В Азербайджане появится клуб инвесторов для финансирования стартапов - министр

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане будет сформирован клуб инвесторов для финансирования стартап проектов, сказал в пятницу министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде на встрече с победителями шестого конкурса грантов, проведенного Государственным фондом по развитию информационных технологий.
По словам министра, все усилия направлены на то, чтобы азербайджанские стартапы всегда могли воспользоваться альтернативными источниками финансирования.
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