В Азербайджане появится клуб инвесторов для финансирования стартапов - министр

17 августа 2018 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане будет сформирован клуб инвесторов для финансирования стартап проектов, сказал в пятницу министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде на встрече с победителями шестого конкурса грантов, проведенного Государственным фондом по развитию информационных технологий.

По словам министра, все усилия направлены на то, чтобы азербайджанские стартапы всегда могли воспользоваться альтернативными источниками финансирования.

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