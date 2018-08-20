Узбекистан пригласил IT-компании Индии к реализации инвестиционных проектов

БАКУ /Trend/ - Узбекистан пригласил заинтересованные индийские IT-компании принять участие в реализации совместных инвестиционных проектов в республике.

Об этом, как сообщили в министерстве информационных и коммуникационных технологий Узбекистана, стало известно во время второго заседания Узбекско-Индийской совместной рабочей группы по информационным технологиям.

Узбекская сторона также сообщила, что правительством представлены беспрецедентные налоговые льготы и преференции для поддержки IT-компаний

С целью более широкого использования потенциала узбекско-индийского Центра информационных технологий имени Джавахарлала Неру, который действует в Ташкентском университете информационных технологий, было предложено усилить сотрудничество с Центром по развитию передовых компьютерных технологий Индии (C-DAC).

Также было предложено расширить академическое сотрудничество между профильными вузами двух стран: Ташкентским университетом информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий с Индийским институтом технологий города Дели и Делийским технологическим университетом.

Были обсуждены вопросы налаживания сотрудничества и обмен опытом между инновационным центром Узбекистана по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center (MUIC) и Индийскими технопарками программного обеспечения (STPI), а также налаживание партнерства между Центром развития электронного правительства Узбекистана и Национальным центром информатики Индии в этом направлении.

Участники заседания также ознакомились с деятельностью Центра информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка и службы реагирования UzCERT.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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