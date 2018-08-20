Операторы связи Азербайджана переходят на усиленный режим работы

20 августа 2018 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Структурные подразделения министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обеспечат в праздничные дни бесперебойное предоставление услуг связи, интернета, телевидения, радио и почтовой связи, сообщил Trend в понедельник источник на телекоммуникационном рынке страны.

Для обеспечения бесперебойной работы сетей связи телекоммуникационные узлы госоператоров в праздничные дни будут работать в усиленном режиме. Также предусмотрено принятие дополнительных мер для обеспечения удобства абонентов.

Все земляные и строительно-монтажные работы будут приостановлены, а региональные аварийные бригады операторов будут приведены в готовность для оперативного устранения возможных проблем.

В Азербайджане Гурбан байрамы в 2018 году будет отмечаться 22-23 августа.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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