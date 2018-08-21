В Ташкенте появится первый в Узбекистане бесплатный общественный интернет

21 августа 2018 09:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистанская технологическая компания Innovo.Tech установит первую систему бесплатного общественного интернета в Узбекистане на улице Саилгох в Ташкенте, более известной как «Бродвей», говорится в сообщении Общественного совета при столичной администрации.

Проект реализуется при поддержке Департамента развития туризма, а также Общественного совета при столичной администрации.

«Проект полностью реализуется за счёт собственных средств компании в экспериментальном порядке. Выручка средств планируется за счёт продажи рекламы при подключении пользователей к сети интернет. В случае, если эксперимент окажется успешным, бесплатный Wi-Fi может появиться во всех других общественных пространствах нашей столицы, от достопримечательностей города до базаров и парков», – отмечается на странице Общественного совета в Facebook.

Проект получил название TasNet.uz и будет развернут на базе передового оборудования американской компании Ubiquity, включая систему идентификации пользователей, которая соответствует новым требованиям законодательства, принятым в июле текущего года.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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