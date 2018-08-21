Российские роботы-полицейские могут появиться в Казахстане, Узбекистане и Китае

БАКУ /Trend/ - Российский разработчик сервисных роботов Promobot может поставить роботов-полицеских для службы в Узбекистане в 2019-2020 годах, сообщают узбекистанские СМИ со ссылкой на директора по развитию компании Олега Кивокурцева.

По его словам, в июле 2018 года робот-полицейский уже поступил на службу в департамент внутренних дел Казахстана, и компания планирует расширить этот проект и на другие страны – в частности, на Узбекистан и страны Ближнего Востока.

Как рассказал Кивокурцев, основной задачей робота является оповещение правоохранительных органов при обнаружении опасности.

«Робот будет патрулировать местность 24 часов в сутки, проводить видеосъемку, распознавать лица, интегрируясь с полицейской базой учета преступников. Он также будет реагировать на ключевые слова, такие как «терроризм», «бомба» и другие, и направлять оповещения в службу. Также имеется функция считывания отпечатков пальцев для того, чтобы в случае обнаружения подозрительного лица, на месте произвести проверку личности», – добавил он.

По мнению Кивокурцева, данный проект может быть интересным и для Китая, где осуществляется масштабная программа слежения для предотвращения случаев нарушения порядка.

Promobot в 2015 году заключил соглашение о партнерстве с китайской компанией, которая стала официальным дистрибьютером в стране. За это время в Китай было поставлено около 10 роботов иного назначения. В дальнейшем Promobot планирует расширять свое присутствие в Китае.

Кивокурцев отметил, что в Китае развит рынок промышленных роботов, при этом направление сервисных роботов, на котором специализируется Promobot, только зарождается.

Компания Promobot была образована в 2015 году. Сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов на территории РФ, Северной и Восточной Европы. Штаб-квартира и производство находятся в Перми. Компания ведет собственные разработки в области мехатроники, электроники, распознавания лиц и речи. Продукция компании поставляется в 25 стран.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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