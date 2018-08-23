Успешная деятельность Azercell в центре внимания международных организаций

23 августа 2018 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Azercell удостоен престижной международной премии в области бизнеса «Stevie» в номинациях «Телекоммуникационная компания года» и «Программа корпоративной социальной ответственности года (по Европе)», сообщает компания в четверг.

«Качественные услуги, надежная телекоммуникационная сеть, выгодные кампании, а также многочисленные социальные проекты принесли ООО “Azercell Telecom” очередную международную премию. По итогам голосования международного жюри, состоящего из более чем 200 всемирно известных бизнес-экспертов, владельцев компаний и предпринимателей, Azercell Telecom удостоен престижной международной премии в области бизнеса "Stevie" (International Business Awards Stevie) в номинациях "Телекоммуникационная компания года" и "Программа корпоративной социальной ответственности года (по Европе)"», - говорится в сообщении компании.

Проекты Azercell в области корпоративной социальной ответственности, а также человеческих ресурсов послужили важной основой для присуждения компании этой премии. За 21 год своей деятельности Azercell Telecom вложил более 20 миллионов долларов в реализацию ряда проектов корпоративной социальной ответственности, направленных на развитие предпринимательства, образования и защиту прав детей в стране. В частности, деятельность компании в 2017-ом году по обеспечению и пропаганде мер по кибербезопасности в Азербайджане высоко оценена со стороны зарубежных экспертов. Так, принимая во внимание возрастающее влияние Интернета на ежедневную жизнь людей, а также важность защиты детей в Интернете, Azercell Telecom проводит тренинги на тему «Интернет-безопасность и цифровое гражданство» для учеников, учителей и родителей в средних школах, делает эксклюзивные презентации в рамках программы “Azercell Plus безопасность” для людей разного поколения (https://www.azercell.com/ru/personal/services/partner_services/safety/).

Еще одним показателем, который дал основание судейской коллегии наградить Azercell премией Stevie Award, является то, что компания была оценена по требованиям стандарта инвестиций в людей «Investors in People» (IIP) и удостоена ЗОЛОТОГО сертификата, как показатель мощного лидерства, корпоративной культуры и последовательного развития опыта управления персоналом. Наряду с тем, что Azercell стал первой компанией, получившей Золотой сертификат в нашей стране, он также является единственной телекоммуникационной компанией на пространстве СНГ, добившейся такого успеха.

Стоит отметить, что основной целью премии “Stevie” является признание и награждение компаний, достигших успеха в разных странах мира. Миссия данного конкурса заключается в улучшении позиций образцовых организаций, а также оценке деятельности компаний, отличившихся среди СМИ, бизнес кругов и общественности.

Отметим, что Azercell Telecom был удостоен престижной премии “Stevie” в 2011 году в номинации "Лучшая кампания по связям с общественностью" за проекты в сфере социальной ответственности, а в 2012 году в номинации "Креативная Команда Года" за проект “Карбонный Калькулятор”, направленной на охрану окружающей среды, в 2014-ом году по трем номинациям: “Лучший продукт года” (Тариф “Bоlgе”), “Телекоммуникационная компания года” (за достижения в сфере телекоммуникаций), “Лучшая клиентская служба года” (за измерения индекса показателей лояльности клиентов), а в 2016 году - «Телекоммуникационная компания года».

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