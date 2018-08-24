Группировка Lazarus атаковала криптовалютную биржу с помощью Mac-зловреда

БАКУ /Trend/ - Исследователи из «Лаборатории Касперского» обнаружили новую вредоносную операцию известной группировки Lazarus. Атака получила название AppleJeus, и её целью стала криптовалютная биржа в Азии. В сеть жертвы злоумышленники проникли с помощью заражённого ПО для торговли криптовалютами. Примечательно, что атакующие использовали две версии зловреда: для Windows и для macOS. И это первый известный образец macOS-вредоноса в арсенале Lazarus, сообщает «Лаборатория Касперского».

Аналитики «Лаборатории Касперского» выяснили, что успеху атаки сопутствовал человеческий фактор. Ничего не подозревающий сотрудник компании-жертвы скачал стороннее приложение с сайта разработчика ПО для торговли криптовалютами. Сайт при этом выглядел вполне легитимно.

Код приложения, оказавшегося вредоносным, в целом не вызывает подозрений, за исключением одного компонента, отвечающего за обновления. В легитимном ПО подобные модули используются для загрузки новых версий программы. Однако в случае AppleJeus этот компонент применялся для «разведки» и сбора информации: программа собирала базовые данные о компьютере, отправляла их злоумышленникам, и если те решали, что жертва им интересна, загружала вредоносный код под видом обновления. Зловред, попадавший на заражённые компьютеры, оказался хорошо известен исследователям: это троянец Fallchill – старый инструмент Lazarus, к которому группировка недавно решила вернуться. Именно этот факт и позволил аналитикам сделать предположение, кто стоит за атакой AppleJeus.

После установки Fallchill предоставляет атакующим практически неограниченный доступ к компьютеру жертвы, позволяя им красть ценную финансовую информацию или развёртывать дополнительные инструменты в зависимости от цели и обстоятельств. Ситуация осложняется ещё и тем, что в новой атаке злоумышленники решили не ограничиваться только привычной платформой Windows и создали идентичную версию троянца для операционной системы macOS, которая традиционно считалась менее подверженной кибератакам (по сравнению с Windows).

Внимание исследователей также привлекла ещё одна особенность AppleJeus. На первый взгляд операция выглядит как атака на поставщика (когда намеренно заражаются сторонние организации, предоставляющие потенциальным жертвам услуги или продукты), но в действительности она, скорее всего, ей не является. Разработчик ПО для торговли криптовалютами, который был выбран для доставки зловреда на компьютеры жертв, имеет действующий цифровой сертификат для подписи своих программ, а его регистрационные доменные записи выглядят легитимно. Однако, изучив публично доступную информацию, эксперты «Лаборатории Касперского» не смогли идентифицировать ни одну легальную организацию, которая была бы размещена по адресу, указанному в информации о сертификате.

«Мы заметили растущий интерес Lazarus к рынкам криптовалют в начале 2017 года, когда группировка установила на одном из своих серверов ПО для майнинга Monero. С тех пор их неоднократно замечали в атаках на криптовалютные биржи и другие финансовые организации. На этот раз они разработали отдельное ПО для заражения пользователей macOS, расширив таким образом круг потенциальных жертв, и, скорее всего, создали целую поддельную софтверную компанию и поддельное ПО, чтобы обойти радары защитных решений. Всё это говорит о том, что они видят в операции AppleJeus потенциально большую выгоду, и в ближайшем будущем подобных атак может стать больше. А для пользователей macOS это должно стать своего рода сигналом тревоги, особенно если они используют свои Mac-компьютеры для операций с криптовалютами», – отметил Юрий Наместников, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

Подробнее о нюансах новой операции группировки Lazarus читайте в отчёте «Лаборатории Касперского»: https://securelist.com/operation-applejeus/87553/.

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