Злоумышленники рассылают фишинговые SMS сообщения от имени Azerpoct

БАКУ /Trend/ - Злоумышленники рассылают фишинговые SMS сообщения от имени почтового оператора ООО Azerpoct, говорится во вторник в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В сообщении говорится о том, что якобы пользователь получил шанс выиграть iPhone X или подарочную карту, после чего у абонента требуется ввести номер банковской карты и оплатить налоговую пошлину «выигранного подарка». Таким образом, злоумышленники получают полный контроль над банковской картой пользователя и могут присвоить все имеющиеся на карте денежные средства.

В настоящее время министерство совместно с ООО и центром электронной безопасности занимаются расследованием данной проблемы.

Центр доводит до сведения, что если веб-браузер направляет пользователя на адрес yetill.com, то это означает, что мобильное устройства или компьютер пользователя инфицирован.

Данный сайт получает доступ к различной пользовательской информации (IP-адрес пользователя, версия Web-браузера, страна и т.д.) с целью развертывания более масштабной мошеннической атаки.

Для устранения проблемы необходимо очистить все последние установленные (без ведома пользователя) программы, очистить в браузере расширения сайта yetill.com (либо все расширения) и запустить антивирусную проверку.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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