Azercell Telekom представил в пользование абонентов новый эксклюзивный магазин (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ООО «Azercell Telekom», ведущий оператор мобильной связи в Азербайджане, продолжает внедрять инновации для 4,5 миллионной абонентской семьи. Компания, представившая этим летом в пользование абонентов новые магазины “Azercell Exclusive” один за другим в Баку и регионах, открыла очередной магазин в соответствии с новой концепцией по адресу улице Джавадхана, 3005. В связи с открытием магазина “Azercell Exclusive”, Azercell предлагает своим абонентам выгодную кампанию. Так, каждый абонент, приобретающий новый смартфон в новом магазине, получит подарочный баланс в 150 AZN для звонков и интернета на свой Azercell номер. Сумма подарочного баланса, полученного в рамках недельной кампании, может быть использована на внутрисетевые звонки и интернет. Кроме того, со специальным купоном, полученным в магазине, клиенты могут приобрести любые аксессуары в этом магазине со скидкой в 20 процентов.

Магазины с новой концепцией, предлагаемые Azercell, снабжены всеми необходимыми условиями и самым современным оборудованием, чтобы обеспечить удобство абонентов и высокий уровень обслуживания. В магазине профессиональные специалисты по продажам помогут абонентам сделать правильный выбор, изучив, сравнив и протестировав желаемую продукцию. Как и в других магазинах, организованных в соответствии с новой концепцией, здесь имеется возможность осуществления многих операций, выполняемых в абонентских отделах. Также здесь абоненты могут приобрести ряд новых устройств для ежедневного пользования (MiFi, USB-модемы и т.д.), различные аксессуары, а также мобильные телефоны в кредит или с оплатой наличными. Абоненты Azercell могут обращаться в магазин семь дней в неделю без перерыва с 9:00 часов утра до 19:00 часов вечера.

Отметим, что магазины “Azercell Exclusive” представлены в пользование абонентов в городе Баку (Тбилисский проспект, 44С, проспект Бюль-бюля, 5, проспект Гара Гараева, дом 30/42, кв. 52, улица Бахтияра Вахабзаде, 556/57), в Хырдалане (проспект Гейдара Алиева, улица Мехди Гусейна, 54), в поселке Мярдакан (улица С.Есенина, 92/2, кв. 30), в Хачмазе (улица Наримана Нариманова, 40), в Сальяне (улица Гейдара Алиева, 105), в Губе (проспект Гейдара Алиева, 194 и улица Победы, 12), в Сумгаите (11-ый микрорайон, пересечение улиц Кероглы и Узеира Гаджибекова), в Шамахе (улица Агамирзали Ахмедова, 1) и Барде (улица Исмата Гаибова, 8).

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

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