25 школьников прошли бесплатные занятия по программированию в Центре «Barama» при Azercell (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Успешно завершен проект «Barama Junior: Coding Kids IT Summer School», нацеленный на повышение интереса детей к цифровой отрасли и поддержку развития цифровых экосистем, реализованный Центром Инноваций и Предпринимательства «Barama» ООО «Azercell Telekom» при поддержке «PASHA Bank». 31 августа состоялось специальное мероприятие по случаю завершения проекта с участием школьников–участников занятий, а также их родителей, учителей и гостей. Фидан Тофиди, координатор Центра «Baramа», рассказала о большом интересе к проекту и количестве заявок на участие. «За первые восемь дней поступило более 300 обращений, что нас очень обрадовало. Когда мы запускали проект «Barama Junior: Coding Kids IT Summer School», у нас была одна цель - быть полезным для детей, которые являются нашим будущим. Надеюсь, мы достигли этой цели», - отметила координатор Центра, добавив, что в результате отбора в программе приняли участие 25 школьников.

Школьники, участвовавшие на занятиях, а также их родители, также поделились своими впечатлениями от проекта. В конце мероприятия школьникам были вручены сертификаты и подарки.

Отметим, что проект «Coding Kids – IT Summer School» реализован с целью, пояснить школьникам полезные возможности использования компьютеров и телефонов, помимо игр и развлечений, превратить их заинтересованность в программировании в реалистичные и практические знания. В рамках проекта в течение 4 недель проводились занятия по языку программирования Python, микрокомпьютеру Raspberry Pi и технологии HTML для школьников в возрасте 9-15 лет. По окончанию курса школьники запрограммировали автоматическое оросительное устройство для горшечных растений, применив полученные знания. Занятия по интерактивным методам обучения были проведены преподавателем Python и мобильных приложений «Coding Club Kids», программистом Лаборатории ИКТ Бакинского инженерного университета Туралом Ахмедовым и инструктором веб-дизайна «Coding Club Kids», членом правления Лаборатории ИКТ Бакинского инженерного университета, исследователем и программистом Туралом Садыговым.

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

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