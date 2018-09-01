Доля рынка Android в Азербайджане растет на фоне снижения популярности Windows и iOS

1 сентября 2018 15:05 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Еврокомиссия предоставила Google три месяца на устранение нарушений
Европа 18 июля 16:02
Еврокомиссия оштрафовала Google по антимонопольному делу
Европа 18 июля 15:23
Обнаружена серьезная уязвимость во всех новых Android-устройствах
В мире 30 июня 14:18
В WhatsApp появится новая функция
ИКТ 26 июня 15:59
В Ташкенте состоится IT-конференция Google
ИКТ 15 мая 15:45
В Китае придумали замену Windows и Android
Китай 30 апреля 00:32
Лента новостей
Президенты Азербайджана и России выступили с заявлениями для прессы
Политика 15:30
Состоялось подписание азербайджано-российских документов
Политика 15:24
Состоялись встреча в расширенном составе и рабочий обед президентов Азербайджана и России
Политика 15:18
Туркменистан готовится к уборке хлопка
Туркменистан 15:13
В Афганистане ликвидировали двух командиров талибов
Другие страны 15:05
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 28-31 августа
Энергетика 15:00
Нурсултан Назарбаев потребовал усовершенствовать законодательство в агропромышленной сфере
Казахстан 14:49
Сергей Лавров: Россия не будет захлопывать дверь для диалога с США
Россия 14:45
Основное направление нашей деятельности - подготовка к освобождению оккупированных территорий - министр обороны Азербайджана (ФОТО)
Политика 14:41