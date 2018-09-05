Новые удостоверения личности повысят уровень кибербезопасности в Азербайджане

5 сентября 2018 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Переход на удостоверения личности нового поколения послужит еще большему повышению уровня кибербезопасности Азербайджана, сказал журналистам в среду заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде.

По словам замминистра, интеграция сертификатов электронной подписи и аутентификации в новые удостоверениями личности считается прогрессивным шагом.

«Их наличие, позволит гражданам обращаться к услугам электронного правительства, получать свободный доступ к ним. Что является важным. При этом гражданам больше не потребуется дополнительно приобретать сертификаты е-подписи и аутентификации. С этой точки зрения данный шаг вполне можно считать прогрессивным. Полагаем, что переход на новые удостоверения личности послужит также повышению уровня кибербезопаности в стране», - сказал Велизаде.

Выдача новых удостоверений в Азербайджане началось с первого сентября. Удостоверения, как сообщалось ранее, будет выдаваться гражданам страны поэтапно.

В настоящее время в чип удостоверений записывается персональные сведения о владельце. Помимо этих данных в будущем предусматривается также интеграция двух сертификатов (первый - сертификат аутентификации, второй - для е-подписи) и так называемый domestic applications функции которой, как сообщалось ранее, позволит автоматически обновлять информацию о владельце удостоверения. Например, в случае смены фамилии или обновлении информации о семейном положении. Данная информация будет автоматически обновляться посредством специальных картридеров, как только гражданин обратиться за какой-либо услугой в уполномоченный орган, где будут установлены эти устройства.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Правительство Азербайджана рассмотрит Нацстратегию по кибербезопасности в ноябре
ИКТ 15:01
Эльмир Велизаде: В Азербайджане разрабатывается нацстратегия по кибербезопасности (ФОТО)
ИКТ 09:50
Еще один банк в Азербайджане тестирует сервис мобильной е-подписи
ИКТ 16 июля 08:01
Процедура оформления грузов между Азербайджаном и Турцией будет упрощена
ИКТ 15 июля 07:00
Еще один банк в Азербайджане тестирует сервис мобильной е-подписи
ИКТ 12 июля 15:38
Процедура оформления грузов между Азербайджаном и Турцией будет упрощена
ИКТ 12 июля 14:07
Лента новостей
Азербайджанский Паганини признан лучшим в Германии (ФОТО)
Культура 16:37
Азербайджанский банк готовится запустить Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay
ИКТ 16:17
Германия заявила о готовности ко всем сценариям Brexit
Европа 16:16
SOCAR планирует почти на треть увеличить поставки газа в Грузию
Энергетика 16:14
Президент Ильхам Алиев подписал указ о расширении применения е-услуг в сферах труда, занятости, социальной защиты и обеспечения
Политика 16:13
Выявлены многомиллиардные нарушения при строительстве автобана Север-Юг в Армении
Армения 16:13
Канадская компания в Азербайджане возьмет в лизинг буровую установку
Энергетика 16:04
В Узбекистане узаконили деятельность крипто-бирж
Узбекистан 16:01
Туркменистан нацелен на привлечение иностранных инвестиций в сферу электроэнергетики
Энергетика 15:59