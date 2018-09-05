Новые удостоверения личности повысят уровень кибербезопасности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Переход на удостоверения личности нового поколения послужит еще большему повышению уровня кибербезопасности Азербайджана, сказал журналистам в среду заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде.

По словам замминистра, интеграция сертификатов электронной подписи и аутентификации в новые удостоверениями личности считается прогрессивным шагом.

«Их наличие, позволит гражданам обращаться к услугам электронного правительства, получать свободный доступ к ним. Что является важным. При этом гражданам больше не потребуется дополнительно приобретать сертификаты е-подписи и аутентификации. С этой точки зрения данный шаг вполне можно считать прогрессивным. Полагаем, что переход на новые удостоверения личности послужит также повышению уровня кибербезопаности в стране», - сказал Велизаде.

Выдача новых удостоверений в Азербайджане началось с первого сентября. Удостоверения, как сообщалось ранее, будет выдаваться гражданам страны поэтапно.

В настоящее время в чип удостоверений записывается персональные сведения о владельце. Помимо этих данных в будущем предусматривается также интеграция двух сертификатов (первый - сертификат аутентификации, второй - для е-подписи) и так называемый domestic applications функции которой, как сообщалось ранее, позволит автоматически обновлять информацию о владельце удостоверения. Например, в случае смены фамилии или обновлении информации о семейном положении. Данная информация будет автоматически обновляться посредством специальных картридеров, как только гражданин обратиться за какой-либо услугой в уполномоченный орган, где будут установлены эти устройства.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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