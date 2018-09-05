Azercell поддержит азербайджанских учеников на международной олимпиаде по информатике

БАКУ /Trend/ - Азербайджан участвует в международной олимпиаде по информатике, одного из самых престижных компьютерных соревнований в мире, которое проходит в Цукубе (Япония). В конкурсе, в котором приняли участие 340 студентов из 85 стран, Азербайджан представляют Абуталыб Намазов, ученик 9 класса Республиканского лицея с уклоном в области физики, математики и информатики, Мурад Эйнизаде, ученик 9 класса средней школы №4 города Лянкяран, Зия Мухтаров, 11-классник лицея имени академика Зарифы Алиевой, Рафаил Саддатимов, ученик 11 класса средней школы №27 города Баку.

Выступая с проектами, направленными на развитие образования и детей в нашей стране, ООО «Azercell Telekom», ведущий оператор мобильной связи в Азербайджане, в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности, оказывает поддержку нашим ученикам на престижной олимпиаде.

Так, прежде чем отправиться на олимпиаду ученики прошли специальный курс обучения в центре инноваций и предпринимательства «Barama» при ООО «Azercell Telekom». Основной целью занятий являлось стимулирование процесса подготовки учащихся к Олимпиаде, повышение их научно-творческой инициативы, создание условий для демонстрации их научного потенциала, проведение эффективной подготовки для способных учащихся, преуспевших в различных соревнованиях.

Международная олимпиада по информатике в 2019 году состоится в Баку. Школьники из Азербайджана впервые участвовали в этом конкурсе еще в 1994 году в Швейцарии. В общей сложности представители Азербайджана на этом международном мероприятии завоевали 5 медалей (1 серебряная, 4 бронзовые). Международная олимпиада по информатике направлена на выявление молодых людей с особыми навыками в области компьютерных наук и продвижение информатики среди молодого поколения. ООО «Azercell Telekom» желает успехов ученикам, представляющим нашу страну на олимпиаде в Японии!

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

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