Bakcell получила очередную награду за активную работу в социальных сетях

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell была в очередной раз награждена престижным сертификатом Socially Devoted (социально-ориентированный).

Известная международная компания Socialbakers, занимающаяся мониторингом деятельности компаний всего мира в социальных сетях, проанализировала деятельность азербайджанских компаний в сети Facebook во втором квартале 2018 года. Согласно результатам данного мониторинга, за этот период компания продемонстрировала стопроцентный результат по ответам на обращения абонентов на своей официальной странице в Facebook.

Отметим, что это уже вторая награда, полученная Bakcell в этом году за активную работу в социальных сетях. В прошлом году компания Bakcell удостоилась четырех подобных сертификатов за количество ответов на вопросы, заданные пользователями в социальной сети Facebook. Тот факт, что на страницу Bakcell в Facebook подписано более 400 000 человек, делает это достижение еще более значимым.

Социальные медиа являются одним из самых важных средств коммуникации компании Bakcell с точки зрения предоставления информации о продуктах и услугах широкой клиентской аудитории, а также предоставления ответов на вопросы и обращения клиентов. Компания имеет активные страницы во многих популярных социальных сетях.

Предоставление высококачественных услуг и обеспечение клиентской удовлетворенности являются одними из приоритетных направлений деятельности Bakcell. Стратегия обеспечения клиентской удовлетворенности компании основывается на опыте ведущих мировых компаний, а также на требованиях местного рынка и нуждах и интересах представителей всех слоев населения страны.

Клиенты Bakcell имеют возможность связаться с компанией не только посредством Информационного Центра «555», работающего круглосуточно 7 дней в неделю, но и посредством официальной страницы компании в социальной сети Facebook, обеспечивающей стопроцентное реагирование на их обращения.

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Благодаря наличию свыше 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99 процентов населения и 93 процентов территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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