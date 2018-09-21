Beeline осуществит первое публичное тестирование сетей 5G в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - В рамках большой мобильной конференции Mobicon 2018, которая пройдет 11 октября, состоится первое публичное тестирование мобильной связи пятого поколения (5G) в Узбекистане, передаёт "Газета.uz".

По сравнению с предыдущими технологиями, перспективный стандарт связи позволяет развивать скорость передачи данных в сотни Мбит/с, обеспечивая высокую скорость одновременно для миллионов устройств. Тестирование будет проведено компаниями Beeline Uzbekistan на оборудовании Huawei.

Все посетители конференции смогут свободно протестировать новый стандарт связи, который должен появиться в Узбекистане на коммерческой основе в среднесрочной перспективе. В настоящий момент узбекистанцы имеют возможность пользоваться сетями четвертого поколения, которые поддерживаются во всех крупных городах Узбекистана.

Организатор мероприятия – медийное агентство Ledokol Group, также организующее с 2011 года интернет-конференцию USENET. Генеральный спонсор конференции – Beeline Uzbekistan. Генеральный информационный партнер – Национальная телерадиокомпания (НТРК) Узбекистана.

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