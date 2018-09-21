Медучреждение Баку автоматизирует систему управления

21 сентября 2018 14:08 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Правительство Азербайджана прилагает усилия для оказания услуг по принципу "единого окна" - ЕС
Политика 14:26
Сотрудничество с европейской хартией сулит большую выгоду для Азербайджана - экс-глава SOCAR
Энергетика 12:29
Зарплатные карты от PASHA Bank
Бизнес 12:04
Азербайджанский телеканал привлек дополнительный льготный кредит
ИКТ 11:53
SOCAR о дальнейших планах по перспективной структуре «Гошадаш»
Энергетика 11:43
Оглашена дата завершения строительства первой в Азербайджане плавучей солнечной электростанции (Эксклюзив)
Энергетика 11:21
Лента новостей
КТК объявил тендер по капитальному ремонту резервуара НПС «Атырау»
Тендеры 14:54
Каспийский трубопроводный консорциум Казахстана объявил предквалификационный отбор на оказание авиационных услуг
Тендеры 14:50
Полад Бюльбюльоглу вручил «Почетный диплом Президента Азербайджана» Михаилу Швыдкому
Политика 14:49
В Азербайджане почти на 40% выросло производство листьев зеленого чая
Бизнес 14:42
Генерал ФСБ рассказал Владимиру Маркину о детстве в Баку, где он никогда не был (ВИДЕО)
Звёздный мир 14:39
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева участвуют в церемонии открытия в Баку Чемпионата мира по дзюдо
Политика 14:38
Бредовая затея Еревана поиграть в «войнушку» с Баку напоминает агонию - российский эксперт
Точка зрения 14:36
В Нью-Йорке женщина напала на детский сад
США 14:36
Правительство Азербайджана прилагает усилия для оказания услуг по принципу "единого окна" - ЕС
Политика 14:26