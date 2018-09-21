В Узбекистане запустят инфосистему контроля фармацевтической продукции

21 сентября 2018 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане с 1 июля 2019 года запустят пилотную версию информационной системы контроля и учета движения фармацевтической продукции, передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на постановление правительства.

Разработкой системы займется Uzinfocom. Она будет обеспечивать сбор подробной информации о фармацевтической продукции, реализуемой на территории Узбекистана, а также сведений о сторонах, участвующих в цепочке поставки товаров, от производителя до потребителя.

Главное преимущество новой системы – осуществление автоматизированного отслеживания движения и учета продукции за счет специальной маркировки.

В дальнейшем планируется ее интеграция с системами и базами данных комплекса "Здравоохранение", что позволит внедрить порядок назначения врачом фармацевтической продукции при помощи электронного рецепта, который будет являться основанием для отпуска данной продукции из аптеки.

Минздрав до 20 февраля 2020 года должен подвести итоги пилотного проекта и представить свои предложения по окончательным срокам подключения к системе всех участников цепочки поставки фармацевтической продукции, предусмотрев установление запрета на её продажу для юридических лиц, не подключенных к системе.

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