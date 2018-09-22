Российская компания может создать единый call-центр для Узбекистана

22 сентября 2018 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская компания «Гран сall-центр» провела в городской администрации Ташкента презентацию своей системы и провела переговоры о внедрении единого call-центра на территории Узбекистана для всех государственных услуг, включая товарищества собственников жилья и систему обращения на портал городской администрации, передаёт "UzDaily.uz" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Было отмечено, что сall-центр будет обрабатывать всю полученную информацию, классифицировать ее и давать общую аналитику.

Компания «Гран сall-центр» работает по всей России, сотрудничает с правительством и мэрией Москвы. В Узбекистане представители компании планируют создать около 2000 рабочих мест за счёт набора сотрудников.

Предложенный проект находится на стадии рассмотрения.

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