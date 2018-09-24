"AzerTelecom" примет участие на выставке "Туркментел 2018"

24 сентября 2018 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО «AzerTelecom», магистральный (backbone) интернет-провайдер, связывающий Азербайджан с международной интернет сетью, будет представлен на 11-й Международной выставке телекоммуникации и информационных технологий «Туркментел 2018», которая пройдет 10-12 октября в Ашхабаде, Туркменистан.

Целью участия компании со стендом на выставке является предоставление телекоммуникационных услуг местным и международным экспонентам в Туркменистане, обмен идеями и опытом с ними, знакомство с технологическими инновациями, а также расширение международных отношений компании.

На 11-й Международной выставке телекоммуникации и информационных технологий «Туркментел 2018» будут представлены телекоммуникации и сети, инфраструктуры информационных технологий и дата-центры, телеметрические и измерительные устройства, цифровые бизнес-решения, устройства беспроводной связи, профессиональное аудио и видеозаписывающее оборудование и другие продукты многих местных и международных компаний.

Следует отметить, что ООО «AzerTelecom» является динамично развивающимся телекоммуникационным оператором связи Азербайджана. Главным акционером телекоммуникационного провайдера является первый мобильный оператор Азербайджана – компания «Bakcell». «AzerTelecom» имеет диверсифицированную и устойчивую волоконно-оптическую кабельную сеть, охватывающую все крупные города и регионы страны. Данная сеть также охватывает Нахичеванскую Автономную Республику. Международная сеть компании интегрирована во все крупные телекоммуникационные хабы по всему миру. «AzerTelecom» предоставляет такие услуги, как оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, передача данных в сетях мобильной и фиксированной связи, международный транзит, SIP-телефония, FTTx (оптическое волокно до точки х), услуги Дата Центра, VPN (виртуальная частная сеть), услуги VSAT, Корпоративная сеть, Выделенная линия через GSM, Услуги backbone, услуга VoIP, защита от DDOS атак и т.д.

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