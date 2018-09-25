DaimOnline: интересная акция и новый онлайн-конкурс от Bakcell (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого быстрого мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell организовала специальную акцию и онлайн-конкурс, в рамках ознакомления абонентов с новыми тарифными пакетами DaimOnline, сообщает компания во вторник.

Так, на «Площади фонтанов» в центре Баку был установлен специальный тент «DaimOnline», посетители которого имеют прекрасную возможность принять участие в развлекательных мероприятиях, таких как «Фото-монитор» и «ИнстаПринт», и получить много интересных подарков. Посетителям стенда также предоставляется информация о новых тарифных пакетах «DaimOnline» от Bakcell.

Принимая во внимание тот факт, что молодежь любит использовать социальные сети и мессенджеры, для общения друг с другом, компания Bakcell разработала специальные тарифы, которые полностью подходят под их нужды. Доступные в трех разных вариантах, за абонентскую плату в 6, 10 и 20 AZN в месяц, тарифы DaimOnline предоставляют полностью безлимитный доступ к WhatsApp, Facebook и Instagram, а также гигабайты интернета и много внутрисетевых минут. Представив новые тарифные планы DaimOnline, с возможностью безлимитного использования самыx популярных социальных сетей, Bakcell подарила молодым абонентам широкие возможности для выбора, и полную свободу общения, позволяя им всегда оставаться онлайн.

Более того, компания Bakcell проводит онлайн-конкурс на своих официальных страницах в Instagram и Facebook. Согласно условиям конкурса, участники должны подписаться на страницы Bakcell в вышеупомянутых социальных сетях, сфотографироваться рядом с тентом DaimOnline, установленным на «Площади фонтанов» и поделиться фотографиями под хэштегом #DaimOnlineBakcell. Обладатели 1, 2 и 3 места получат подарочные карты в размере 300 AZN, 200 AZN и 100 AZN соответственно. В конкурсе могут принять участие только абоненты Bakcell, в то время как участники имеющие бизнес профили в социальных сетях или обладатели закрытого профиля не смогут принять участие в конкурсе. Акция продолжится до 28 сентября 2018 года, а онлайн-конкурс завершится в 23:59, 27.09.2018. Победители будут определены с помощью сайта «random.org» и объявлены 01.10.2018 на официальных страницах Bakcell в Instagram и Facebook.

Если вы хотите получить положительные эмоции и выиграть ценные призы, то у вас еще есть время посетить место проведения акции, сфотографироваться и присоединиться к онлайн-конкурсу.

Являясь признанным лидером в сфере инноваций, Bakcell продолжит радовать современных пользователей услуг мобильной связи обновленными, удобными и интересным тарифами, продуктами и услугами.

С более подробной информацией о новых тарифных планах DaimOnline а также других выгодных и инновационных предложениях Bakcell можно ознакомиться на сайте www.bakcell.com или на официальных страницах мобильного оператора в Facebook и Instagram.

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