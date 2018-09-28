Е-платформа почты Турции будет поддерживать все виды платежных карт Azerpoct

28 сентября 2018 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между ООО Azerpoct и Турецкой организацией почты и телеграфа (PTT) будет подписан взаимный договор для осуществления денежных переводов с помощью новой системы срочных денежных переводов. Об этом говорится в сообщении ООО Azerpoct.

Операции, которые будут проводиться по новой системе денежных переводов, а также доставка посылок будут осуществляться в почтовых пунктах, находящихся в ведении Azerpoct и PTT Турции.

Денежные переводы между Турцией и Азербайджаном также осуществляются с помощью других международных систем денежных переводов ("Western Union", "Золотая Корона", "Contact", "Universal Payment Transfer").

Отметим, что с 2010 года между Турцией и ООО Azerpoct осуществляется денежные переводы с помощью системы онлайн-переводов.

В то же время планируется поддержка на платформе е-торговли PTT всех видов международных платежных карт, выпускаемых ООО Azerpoct.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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