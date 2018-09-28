Azerfon обновит сервис мобильной связи на борту самолетов

28 сентября 2018 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана, ООО Azerfon (торговая марка Nar), готовится предложить своим абонентам обновленный сервис мобильной связи на борту самолетов ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), сказал в пятницу журналистам главный исполнительный директор ООО Гуннар Панке.

По словам Панке, в настоящее время по этому поводу уже ведутся переговоры с авиакомпанией.

"В будущем месяце все детали проекта будут обнародованы", - сказал Панке.

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