Azerfon обновит сервис мобильной связи на борту самолетов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана, ООО Azerfon (торговая марка Nar), готовится предложить своим абонентам обновленный сервис мобильной связи на борту самолетов ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), сказал в пятницу журналистам главный исполнительный директор ООО Гуннар Панке.

По словам Панке, в настоящее время по этому поводу уже ведутся переговоры с авиакомпанией.

"В будущем месяце все детали проекта будут обнародованы", - сказал Панке.

Впервые услуги мобильной связи Azerfon были развернуты в авиалайнерах Airbus компании AZAL (ЗАО "Азербайджанские авиалинии"), в 2013 году.

Помимо использования голосовых услуг и услуг SMS и MMS пассажиры могли также просматривать новости, проверять электронную почту, общаться в социальных сетях и так далее.

Для абонентов сети Nar был доступен тарифный план "Nar Air". Стоимость минуты входящих и исходящих звонков на борту авиалайнеров составляет два маната. Отправка SMS - 0,50 маната (входящие SMS - бесплатно). Стоимость отправки MMS составляет 2,6 маната, а один мегабайт GPRS обходится в девять манатов.

Мобильная связь на воздушных судах управляется при помощи расположенной в Амстердаме наземной станции компании OnAir.

Причина прекращения оказания услуг связи в самолетах, как сообщало ранее Trend со ссылкой на информированный источник, была связана с проблемой автоматического переключения Sim-карт абонентов проживающих в поселке Бина (территория, где расположен аэропорт) на сеть оборудования установленного на борту авиалайнеров.

В результате этого звонки абонентов проживающих неподалеку от аэропорта осуществлялись поверх бортового оборудования по высоким тарифам роуминга, так как голосовые услуги и услуги передачи данных на борту самолетов являются достаточно дорогими.

Мобильные операторы часто сталкивались с вполне оправданным недовольством абонентов, которые постоянно жаловались на начисление долгов. Операторам приходилось возвращать эти средства чуть ли не каждый день. По этой причине было принято решение о прекращении оказания данной услуги.

Сильный сигнал бортового оборудования, как сказал ранее источник, способен обеспечить охват мобильной связью всю территорию поселка Бина.

Сигнал настолько мощный, что фактически способен "перебить" сигнал наземной сотовой сети. Проблему можно было бы избежать, если бы пилоты не забывали своевременно отключать бортовое оборудование при приземлении самолетов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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