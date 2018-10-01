Число сайтов в азербайджанском домене увеличилось

1 октября 2018 11:27 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Азербайджане может увеличиться число регистрантов домена «.az»
ИКТ 14 июля 10:27
Увеличилось число сайтов в азербайджанском домене «.az»
ИКТ 3 июля 11:31
Увеличилось число регистраций в азербайджанском домене «.az»
ИКТ 31 марта 11:26
Число сайтов в азербайджанском домене выросло на 18%
ИКТ 7 января 10:10
Число сайтов в азербайджанском домене выросло на 18%
ИКТ 4 января 17:23
Стоимость азербайджанского домена формируется исходя из затрат регистратора - министерство
ИКТ 11 декабря 2017 16:38
Лента новостей
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 94 млн манатов
Политика 12:20
В Туркменистане проходит Генассамблея Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза
Туркменистан 12:12
Гурбангулы Бердымухамедов встретился с руководителями американских компаний
Туркменистан 12:09
На Атырауском НПЗ в Казахстане начали выпуск нового вида авиатоплива
Казахстан 12:05
Израиль заявил о готовности предоставить ООН доступ к Голанским высотам
Израиль 12:00
В Грузии запретили одноразовые полиэтиленовые пакеты
Грузия 11:53
Проведена оценка готовности почты Азербайджана к е-коммерции
ИКТ 11:49
Бахруз Гулиев: Армянская сторона демонстрирует желание вернуться к прежнему формату переговоров по нагорно-карабахскому конфликту
Нагорно-карабахский конфликт 11:49
S&P Global Platts представит прогноз развития мировой энергетики на РЭН-2018
В мире 11:48