Названы сроки начала коммерческой эксплуатации ресурсов второго спутника связи Азербайджана

2 октября 2018 15:57 (UTC+04:00)

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