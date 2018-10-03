Azercell открыл новый эксклюзивный магазин в Бейлагане

БАКУ /Trend/ - Продолжая строить и внедрять инновационную модель обслуживания клиентов в нашей стране, Azercell Telekom, открыл новый эксклюзивный магазин в Бейлагане в целях обеспечения удобства абонентов и высокого уровня обслуживания. 3 октября компания Azercell представила в пользование абонентов магазин с новой концепцией в Бейлагане по адресу улица Сардара Имралиева, 265. В связи с открытием магазина, Azercell также предлагает своим абонентам новую смартфон-кампанию. Так, каждый абонент, приобретающий новый смартфон в магазине «Azercell Exclusive» в Бейлагане в течение 7 дней начиная с 3 октября, получит подарочный баланс в 150 манатов для звонков и интернета на свой Azercell номер.

Для сведения отметим, что магазины с новой концепцией снабжены всеми необходимыми условиями и самым современным оборудованием, чтобы обеспечить удобство абонентов и высокий уровень обслуживания. В магазине абоненты могут получить от профессиональных специалистов по продажам нужную информацию о желаемой продукции и протестировать ее, а также приобрести ряд новых устройств для ежедневного пользования (MiFi, USB-модемы и т.д.), различные аксессуары, а также мобильные телефоны в кредит или с оплатой наличными. Также здесь абоненты имеют возможность осуществления многих операций, выполняемых в офисах Обслуживания Клиентов компании.

Отметим, что магазины “Azercell Exclusive” представлены в пользование абонентов в городе Баку (Тбилисский проспект, 44С, проспект Бюль-бюля, 5, проспект Гара Гараева, дом 30/42, квартира 52, улица Бахтияра Вахабзаде, 556/57, улица Джавадхана, 3005), Хырдалане (проспект Гейдара Алиева, улица Мехди Гусейна, 54), Мардакян (поселок Мардакян, улица С.Есенина, 92/2, квартира 30), Хачмазе (улица Наримана Нариманова, 40), Сальяне (улица Гейдара Алиева, 105), Губе (проспект Гейдара Алиева, 194 и улица Победы, 12), Сумгаите (11-ый микрорайон, пересечение улиц Кероглы и Узеира Гаджибекова), Шамахе (улица Агамирзали Ахмедова, 1), Барде (улица Исмата Гаибова, 8) и Гяндже (пр. Гейдара Алиева, 149).

ООО Azercell Telekom, будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48 процентов рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процента территории страны (за исключением 20 процента оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи Asan Imza и т.д.

В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата «Investors In People» (Инвесторы в людей).

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