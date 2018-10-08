Транспортная компания Баку расширяет охват бесплатного Wi-Fi в своих автобусах

8 октября 2018 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Около 100 автобусов транспортной компании Xaliq Faiqoğlu будет охвачено бесплатным доступом Wi-Fi, сообщили Trend в понедельник в компании.

Как сказали в компании, речь идет об автобусах, курсирующих по маршруту №18, №61, №65 и №85.

«В настоящее время бесплатные точки доступа в тестовом режиме запущены в трех автобусах марки Isuzu Citiport следующих по маршруту №18, №65 и №85. Если услуга будет пользоваться спросом, то мы планируем расширить охват по указанным маршрутам, а также в автобусах маршрутной линии №61», - сказали в компании.

Для подключения к точке доступа пользователям необходимо пройти авторизацию, указав имя, фамилию, контактный номер и адрес электронной почты.

Компания Xaliq Faiqoğlu занимается пассажироперевозками на территории Баку. Транспортный парк компании состоит примерно из 300 автобусов, осуществляющих перевозки по 14 маршрутным линиям. В девяти маршрутных линиях компании обеспечен прием безналичных платежей посредством BakiKart.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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