NASA использует данные Шамахинской обсерватории для изучения Солнца

9 октября 2018 07:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Данные, получаемые из Шамахинской обсерватории, используются Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) для изучения Солнца, сказал Trend руководитель отдела солнечно-земной физики в NASA Нат Гопалсвами.

По словам Гопалсвами, шамахинская обсерватория является одним из многих астрономических комплексов, откуда информация поступает в NASA.

"Получаемые данные используются для изучения Солнца. Азербайджан успешно вошел в ряды стран с развитой космической отраслью. Космос объединяет нас, и я считаю, что инициатива Азербайджана будет полезна особенно", - сказал Гопалсвами.

Азербайджан, по словам Гопалсвами, присоединился к международной инициативе по космической погоде (International Space Weather Initiative - ISWI) NASA в 2005 году и принимает активное участие в проводимых ISWI конференциях и семинарах. В целом к данной инициативе NASA присоединились 80 стран.

"Азербайджан достиг хороших результатов в космической сфере и работы, проводимые в стране в этой сфере, соответствуют мировым стандартам. Полагаю, что Азербайджан добьется еще большего прогресса в этом направлении", - сказал Гопалсвами.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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