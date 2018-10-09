БВШН завоевала первые три места на Олимпиаде роботов

9 октября 2018 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Студенты Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) завоевали первое, второе и третье места в очередном раунде Всемирной Олимпиады роботов, прошедшем в Баку, сообщает вуз во вторник.

Вторая республиканская Олимпиада роботов организована Инженерной академией роботехники Азербайджана и Общественным объединением Центра образования, обучения, профессионализма и развития молодежи при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана.

В Олимпиаде приняли участие свыше 50 команд, соревновавшихся в двух категориях: «Open» и «Regular». Студенты БВШН представили созданные ими работы в старшей возрастной группе Senior High творческой категории Open и заняли три первых места, став абсолютными победителями. Команда «Robo-sapience», занявшая первое место, завоевала право принять участие в финале Всемирной олимпиады роботов, который пройдет в Таиланде в ноябре этого года.

В состав команды вошли студенты второго курса кафедры инженерии по автоматизации процессов Халида Алиева, Эйваз Наджафли, Рамиль Аббас-заде и их наставники – студенты третьего курса этой же кафедры Фарид Гамидов и Нариман Тагизаде. Руководители команды – заведующий кафедрой инженерии по автоматизации процессов Манафаддин Намазов и старший преподаватель кафедры, заведующий лабораторией «Интернет вещей» Аббас Алили. По словам Наримана Тагизаде, главными составляющими успеха стали упорные старания студентов, уникальные методы обучения, которые использовали их наставники, и постоянная поддержка со стороны руководства вуза.

Команды «Икарус» и «RoboMonster», также представлявшие БВШН, заняли второе и третье места и были награждены сертификатами и призами.

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