«Лаборатория Касперского» обнародовала сроки открытия первого центра прозрачности

БАКУ /Trend/ - Первый центр прозрачности «Лаборатории Касперского» будет открыт в ноябре текущего года в Цюрихе (Швейцария), сказал Trend вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами Антон Шингарев.

По словам Шингарева, центр будет открыт в рамках глобальной инициативы компании по информационной открытости (Global Transparency Initiative).

«В настоящее время «Лабораторию Касперского», намеренно вытесняют с некоторых рынков и одной из главных причин является важное значение антивируса для защиты критической инфраструктуры. Ни в одной стране наши продукты и решения не запрещены на законодательном уровне. Лишь в США есть запрет на закупку продукции компании в госорганы, а Великобритания и Венгрия выпустили запретные рекомендации. В противовес этому «Лаборатории Касперского» своей глобальной инициативой по информационной открытости намерен показать и технически доказать, что все обвинения в адрес компании напрасны», - сказал Шингарев.

В центре прозрачности доверенные партнеры и правительственные организации смогут проверять исходный код продуктов «Лаборатории Касперского», а также инструменты, которые использует компания.

Здесь будет предоставлен доступ к документации по безопасной разработке ПО, исходному коду любого продукта, выпущенного на рынок (включая ранние версии), базам данных правил обнаружения угроз, исходному коду «облачных» сервисов, ответственных за обработку и хранение данных клиентов в Европе, а в будущем в Северной Америке, Австралии, Японии, Южной Корее и Сингапуре, а также к инструментам ПО, используемым для создания продуктов (скриптам сборки), антивирусных баз и «облачных» сервисов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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