В Узбекистане намерены внедрить «умную энергетику»

БАКУ /Trend/ - Министерство инновационного развития Узбекистана опубликовало для обсуждения проект постановления Кабинета министров «Об утверждении Концепции «Умный город», сообщает портал Infocom.uz.

Целью Концепции является определение основных направлений проектов по созданию современных производств и инженерно-коммуникационных инфраструктур в регионах путем внедрения инновационных технологий «Умный город», направленных на повышение уровня жизни и обеспечения удовлетворения экономических, социальных, экологических и культурных потребностей нынешнего и будущего поколения населения Узбекистана.

Основными направлениями внедрения инновационных технологий «Умный город» являются «Умный транспорт» (интеллектуальная транспортная система), «Электронная милиция», подсистема безопасности, электронное образование, электронное здравоохранение, умная энергетика, водоснабжение, водоотведение и жилищно-коммунальное хозяйство.

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