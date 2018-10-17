GM Uzbekistan внедряет систему онлайн проверки поступления автомобиля

17 октября 2018 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Покупатели автомобилей GM Uzbekistan теперь смогут узнать о поступлении заказанного автомобиля в салон в режиме онлайн на официальном сайте компании, сообщили в пресс-службе компании.

«GM Uzbekistan в целях совершенствования предоставляемых услуг для достижения максимальной удовлетворенности своих покупателей внедряет на официальном сайте новый раздел «Список автомобилей, поставленных в автосалон». Теперь на официальной страничке компании будет опубликован список клиентов, автомобили которых уже поставлены в автосалон», – отметили в компании.

Информация о поставке будет обновляться на ежедневной основе.

В сообщении отмечается, что новая услуга послужит обеспечению прозрачности торговой системы на всех ее этапах.

Отметим, что в январе-сентябре 2018 года Узбекистан произвёл 127,42 тысячи легковых автомобилей, что на 25,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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