Azercell провел тренинги по кибербезопасности для школьников в Габале

19 октября 2018 16:03 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - ООО «Azercell Telekom» продолжает проводить тренинги на тему «Интернет-безопасность и цифровое гражданство» для учеников, учителей и родителей по всей стране в целях обеспечения кибербезопасности для детей, сообщает мобильный оператор в пятницу.

Компания, стремясь распространить этот важный проект в регионах наряду с городом Баку в 2018-2019 годах, организовала тренинги с 123 школьниками, 26 учителями и 21 родителями в школе №5 в городе Габала в период с первого по пятое октября. В ходе тренингов школьникам были предоставлены теоретические и практические рекомендации об опасностях Интернета, распознании внешкольных угроз и способах борьбы с ними. В целом, тренинги охватывают комплексную работу с учениками, родителями и детьми для выявления и преодоления трудностей, с которыми могут столкнуться ученики в результате расширения ареала высокоскоростного интернета и его использования. Для сведения отметим, что при поддержке Azercell, начиная с прошлого года, во многих школах Баку проводятся тренинги на тему «Интернет-безопасность и цифровое гражданство» для сотни учителей и родителей.

Следует отметить, что компания Azercell, принимая во внимание тот факт, что кибербезопасность и безопасное пользование интернетом стали одной из самых актуальных проблем для общества в последние годы, два года назад предоставила в пользование программу «Azercell Plus Защита», в состав которой входят услуги «Универсальная Защита», «Защита для Android» и «Родительский контроль» для обеспечения безопасности детей в Сети. Одним из преимуществ «Azercell Plus Защита» является обеспечение безопасности детей в Интернете. Это приложение позволяет контролировать публикации и изменения в списке друзей ребенка в социальных сетях, быть в курсе групп, в которых состоит ваш ребенок, а также определять местонахождение ребенка и устанавливать безопасную область его нахождения.

Отметим, что в 2017 году деятельность по обеспечению и продвижению кибербезопасности в Азербайджане, проделанная компанией Azercell, также была признана успешной иностранными экспертами и получила ряд международных наград.

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