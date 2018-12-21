Компания Bakcell начала сотрудничество с INNOLAND (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Компания Bakcell, первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане, подписала договор о сотрудничестве с центром инкубации и акселерации INNOLAND Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

На официальной церемонии подписания, которая состоялась 20 декабря в центре инкубации и акселерации INNOLAND, главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс отметил, что применение инноваций и оказание поддержки стартапам, является одним из стратегических приоритетов компании: «Известно, что Bakcell стала одной из первых компаний в стране, кто начал поддерживать различные проекты, связанные с развитием стартапов. Наш инкубационный центр AppLab является одним из немногих центров, где собраны одни из самых интересных проектов. Я уверен, что сотрудничество с недавно открывшимся центром INNOLAND внесет существенный вклад в развитие всей стартап-экосистемы страны, и станет одним из самых успешных начинаний в сфере инноваций».

Директор инновационного центра Таги Таги-Заде рассказал о важности этого сотрудничества, являющимся официальной совместной инициативой представителей государственного и частного секторов.

Было отмечено, что основной целью этого партнерства является поддержка предпринимательских экосистем для технологических стартапов в нашей стране и реализация сотрудничества на высоком уровне, которое удовлетворяет потребности начинающих предпринимателей в сфере технологий. Сотрудничество между сторонами будет иметь большое значение с точки зрения формирования культуры стартапов в Азербайджане, развития духа инновационного предпринимательства и стартап-экосистем, поддержки существующих инициатив, создания условий для применения инноваций в текущих экономических процессах страны, формирования мотивирующего фактора для разработки и создания различных открытий и других инноваций.

Отметим, что INNOLAND является центром инкубации, акселерации и исследований, созданным для развития частного сектора в Азербайджане, а также за его пределами, поощрения инноваций и расширения стартап-движения. INNOLAND состоит из центра коворкинга, инкубации, акселерации и Учебно-образовательного центра ИТ.

Программа AppLab компании Bakcell отныне будет функционировать в качестве центра акселерации, чтобы продолжать оказание поддержки стартапам в еще более широком формате. С 2014 года, местные стартапы и разработчики, занимающиеся созданием программного обеспечения и оборудования, получают поддержку от Bakcell для осуществления своих идей и проектов.

Будучи признанным лидером в сфере инноваций, Bakcell всегда поддерживает местные стартапы, а также проекты в сфере образования, науки и технологии.

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