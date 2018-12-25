Azercell открыл 20-й эксклюзивный магазин (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Компания Azercell Telekom, которая до конца 2018 года намеревалась увеличить количество эксклюзивных магазинов для обеспечения комфорта абонентов, достигла поставленной цели, сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

Открыв свой 20-й магазин "Azercell Exclusive", компания представила его в пользование абонентов в городе Тартар. Магазин, расположенный по адресу г. Тартар, пр. Гейдара Алиева, 47 - 13-й по счету магазин, представленный абонентам в регионах. На открытии эксклюзивного магазина принял участие глава Исполнительной власти Тартарского района Мустагим Мамедов.

В магазине, который начиная с 25 декабря, будет работать с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 (без перерыва) и по воскресеньям с 09:00 до 15:00 (без перерыва), созданы все условия для использования абонентами услуг Azercell. В магазине абоненты могут осуществлять оплату услуг мобильной связи, а также приобрести желаемые мобильные устройства в кредит или налично. Высококвалифицированные продавцы помогут покупателям в вопросе правильного выбора устройства, подключения и в других вопросах. Как и в других магазинах "Azercell Exclusive", компания Azercell проводит специальную кампанию для своих абонентов в городе Тартар по случаю открытия магазина. Так, каждый абонент, приобретающий смартфон в магазине «Azercell Exclusive» в Тартаре в течение 7 дней начиная с 25 декабря, получит подарочный баланс в 150 AZN на свой Azercell номер. Кроме того, 200 покупателям будет предложен специальный подарочный купон, который предоставит скидку до 50% при покупке номеров и аксессуаров.

Отметим, что магазины «Azercell Exclusive» представлены в пользование абонентов в городе Баку (Тбилисский пр., 44С, пр. Бюль-бюля, 5, пр. Гара Гараева, дом 30/42, кв.52, ул. Бахтияра Вахабзаде, 556/57, ул. Джавадхана, 3005), Хырдалане (пр. Гейдара Алиева, ул. Мехди Гусейна, 54), Мярдакане (пос. Мярдакан, ул. С.Есенина, 92/2, кв.30), Хачмазе (ул. Наримана Нариманова, 40), Сальяне (ул. Гейдара Алиева, 105), Губе (пр. Гейдара Алиева, 194 и ул. Победы, 12), Сумгаите (11-ый мкр, пересечение улиц Кероглы и Узеира Гаджибекова), Шамахе (ул. Агамирзали Ахмедова, 1), Барде (ул. Исмата Гаибова, 8), Гяндже (пр. Гейдара Алиева, 149), Бейлагане (ул. Сардара Имралиева, 265), Агджабеди (пр. У. Гаджибейли, 68), Газахе (ул. Фирудина Шамоева, 1А) и Сабирабаде (пр. Гейдара Алиева, 60).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.