Когда появится первая криптовалютная биржа в Узбекистане? (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Первая криптовалютная биржа в Узбекистане может быть создана в первом квартале 2019 года, сообщил Trend Бобир Акилханов, инвестиционный директор по технологиям Фонда поддержки и развития цифровой экономики Узбекистана (Digital Trust).

Инвестиционный директор Фонда напомнил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 сентября подписал постановление «О мерах по организации деятельности крипто-бирж в Узбекистане».

«Оборот крипто-активов будет регламентироваться специальными нормативно-правовыми актами. Операции, связанные с этим оборотом, не облагаются налогом, а доходы не включаются в налогооблагаемую базу. Для промышленного майнинга (использование свыше 100 киловатт-часов) земельные участки будут предоставляться без проведения электронного аукциона на специальных территориях, которые будут определены «Узбекэнерго» и другими ведомствами», – сообщил Акилханов.

В то же время, по словам инвестиционного директора Фонда, открывать крипто-биржи смогут только иностранные компании.

«Для открытия крипто-биржи, её уставный фонд должен составлять не менее 30 тысяч минимальных размеров заработной платы (5,5 миллиарда сумов или более 660 тысяч долларов). На биржах будут проводиться сделки с резидентами и нерезидентами Узбекистана, направленные на куплю-продажу крипто-активов за национальную и иностранную валюту, а также обмен крипто-активов на другие крипто-активы. Мы планируем приступить к созданию крипто-биржи в Узбекистане в первом квартале 2019 года», – отметил инвестиционный директор Фонда.

По словам Акилханова, Узбекистан готов к увеличению расходов электроэнергии и прочих ресурсов для развития крипто-экосистемы, которая необходима для полноценного развития сегмента.

Инвестиционный директор Digital Trust подчеркнул, что роль Фонда заключается в консалтинге, рекомендациях, грамотном составлении технического задания, где поэтапно будет расписан весь процесс внедрения блокчейн-технологий для создания платформы, а также совместном поиске зарубежной компании-разработчика платформы.

«На сегодняшний день мы уже сотрудничаем с такими иностранными компаниями как Bitfury Holding, BANKEX, Blockchain Industrial Alliance, XOrbis Co., Ltd, Veridos GmbH, MineBest, KIND (Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Corporation). В планы входит не только создание и развитие новых проектов, но и привлечение новых зарубежных партнёров», – заключил Акилханов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

