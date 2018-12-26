Bakcell представил новый тарифный пакет для регионов

26 декабря 2018 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell представила новое предложение, созданное специально для абонентов, проживающих в регионах страны.

С целью обеспечения жителей регионов Азербайджана более удобными и доступными услугами мобильной связи, компания Bakcell создала эксклюзивный пакет, который позволит говорить по телефону безлимитно.

Согласно новому предложению, абоненты CIN Bakcell могут активировать новый пакет, набрав *545#Yes, после чего они смогут пользоваться безлимитными телефонными звонками из регионов всего за 0,30 манатов в день, в течение 24 часов. Благодаря эксклюзивному и уникальному ежедневному пакету, клиенты Bakcell, проживающие в регионах или регулярно посещающие регионы, смогут пользоваться безлимитными звонками, и разговаривать со своими друзьями и близкими в течение всего дня по очень доступной цене.

Отметим, что вышеупомянутый пакет действителен только для внутрисетевых звонков из регионов Азербайджана.

Абоненты, которые в настоящее время используют тарифы Klass, Business или ElaGUN, не смогут воспользоваться данным предложением. Для обеспечения удобных и надежных услуг связи применяется политика добросовестного использования (500 минут в день). Более подробную информацию можно получить по ссылке https://www.bakcell.com/ru/unlimited_calls_from_regions_2018 .

Являясь самым инновационным мобильным оператором в стране, Bakcell постоянно проводит рыночные исследования, чтобы знать конкретные нужды и требования всех сегментов рынка. Bakcell продолжит радовать современных пользователей услуг мобильной связи обновленными, удобными и интересными тарифами, продуктами и услугами.

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