Госоператоры связи Азербайджана перешли на усиленный режим работы

27 декабря 2018 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения бесперебойной работы сетей связи телекоммуникационные узлы госоператоров связи Азербайджана в праздничные дни будут работать в усиленном режиме, сообщили Trend в четверг в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Структурным подразделениям ведомства поручено обеспечить в праздничные дни бесперебойную работу по предоставлению услуг связи, интернета, телевидения, радио- и почтовой связи.

Ведомство также поручило принять дополнительные меры для обеспечения удобства абонентов, усилить службу безопасности и привести в готовность аварийные бригады для оперативного устранения возможных проблем.

Также в праздничные дни в усиленном режиме будет работать Бакинский международный автовокзал. В случае возникновения плотности пассажиропотока, число автобусов будет увеличено.

В связи с праздниками Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира, с 31 декабря по второе января (включительно) в Азербайджане объявлены нерабочими.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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