WhatsApp станет недоступен на некоторых телефонах

2 января 2019 08:47 (UTC+04:00)

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на некоторых устройствах. Как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости об этом сообщается на сайте компании.

Доступ к мессенджеру исчез у владельцев телефонов с операционной системой Nokia Series 40. В 2012 году количество устройств в мире под разными версиями Nokia S40 насчитывало более 1,5 миллиарда, уточняет ixbt.com.

До сих пор разработчики популярного мессенджера WhatsApp поддерживали Nokia S40, однако с 1 января 2019 года поддержка прекратилась.

Также было объявлено, что WhatsApp не будет работать на смартфонах с Android 2.3.7 и более старых версиях ОС, но это произойдет только 1 февраля 2020 года.

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