Семинар «Цифровая трансформация высшего образования» прошел в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Компания Microsoft Azerbaijan при поддержке министерства образования организовала в Баку семинар для администрации высших учебных заведений на тему «Цифровая трансформация высшего образования».

Выступивший на мероприятии заместитель министра образования, Идрис Исаев отметил, что создание конкурентоспособной национальной системы является одним из главных направлений осуществляемых в стране реформ. Университеты играют важную роль в обеспечении перехода к экономике, основанной на знаниях, в формировании национальной инновационной системы, а также в повышении инновационного уровня общества.

Заместитель министра также добавил, что за последние годы министерство образования с участием различных структур организовало ряд крупных мероприятий, посвященных созданию инновационной экосистемы в вузах страны.

В свою очередь генеральный директор компании Microsoft Azerbaijan Сархан Гашимов отметил, что Microsoft и правительство Азербайджана подписано трехлетние соглашение на приобретение софтверных лицензий для госструктур и вузов. В рамках данного соглашения всем студентам высших учебных заведений бесплатно предоставляются Microsoft Windows и Microsoft Office.

Выступивший на мероприятии менеджер образовательных программ компании Microsoft Azerbaijan, Эмин Ахундов напомнил о подписанном в июле этого года соглашении между министерством и Microsoft на приобретение софтверных лицензий для госструктур и отметил, что согласно достигнутой между сторонами договоренности, предусматривается приобретение лицензий на программное обеспечение Microsoft для компьютеров в госучреждениях и вузах. Кроме этого, компанией Microsoft предложена программа «Преимущества для учащихся», что подразумевает бесплатное приобретение программного обеспечения Microsoft Windows и Microsoft Office для студентов всех высших учебных заведений страны.

«Лицензирование вузов позволит студентам и преподавателям использовать лицензионное программное обеспечение, что, в свою очередь, приведет к снижению уровня использования нелицензионным ПО. Несмотря на высокую заинтересованность в цифровой трансформации среди представителей образования Азербайджана, процесс ее реализации все еще находится в раннем этапе. Microsoft выделяет основных четыре ключа к успеху цифровой трансформации – вовлечение студентов, поддержка преподавательского и не преподавательского состава, оптимизация учебных организаций, трансформация процесса обучения. Образовательным организациям необходимо внедрять цифровой, интерактивный и персонализированный контент для вовлечения студентов», - сказал Эмин Ахундов.

На мероприятии также было отмечено, что в странах с высоким уровнем пиратства повышается риск кибератак, падает уровень образования в сфере компьютерных наук, уменьшается количество высокотехнологичных рабочих мест и усложняется защита прав интеллектуальной собственности. По данным IDC (International Data Corporation) за 2017 год, уровень использования нелицензионным ПО в Азербайджане по сравнению с предыдущими годами несколько сократился, а большинство продукции, которым необходимы лицензии, являются именно продукцией Microsoft.

На семинаре выступили ректоры некоторых азербайджанских вузов, которые поделились опытом цифровой трансформации в высших учебных заведениях.

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