Bakcell обучает детей «безопасному интернету» (ФОТО)

7 января 2019 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell и первый FTTH провайдер в Азербайджане компания ENGINET, продолжают информационно-просветительные мероприятия, направленные на обучение школьников безопасному использованию интернета.

Очередной обучающий семинар, посвященный методам безопасного использования интернета, был организован для учащихся республиканской гимназии искусств.

Семинар проводился с участием учеников младших классов, родителей и учителей гимназии в рамках проекта «Безопасный интернет», реализуемого при поддержке министерства образования Азербайджана. Во время сессии, детям была предоставлена информация о важной роли интернета в процессе обучения, а также потенциально опасном контенте. Также, школьники были ознакомлены с правилами безопасного использования интернета и получили подробную информацию о безопасных интернет-пакетах, разработанных совместно Bakcell и ENGINET.

Отметим что компания Bakcell, помогает обеспечить безопасное использование интернета детьми, посредством услуги «Безопасный интернет». Данный сервис в настоящее время доступен также и в сети 4G оператора. Благодаря этим пакетам, а также услуге фильтрации интернета от ENGINET, абоненты Bakcell имеют возможность защитить своих детей от вредоносного и нежелательного интернет-контента.

Более подробную информацию о безопасных пакетах можно получить, посетив страницу https://www.bakcell.com/ru/internet-safe-internet

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