В работе Google произошел сбой

10 января 2019 04:53 (UTC+04:00)

Сбой в работе поисковой системы Google наблюдается со среды в нескольких странах мира. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Google наблюдаются с 18:37 по времени Восточного побережья США (03:37)", - говорится в сообщении.

Больше всего на сбои жалуются пользователи в США. С проблемами также столкнулись в Бразилии, Перу, Великобритании, Испании, России, Турции, Индии, Японии и Австралии.

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