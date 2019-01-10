Доля расходов на НИОКР в ВВП Китая составила 2,15%

В 2018 году Научно-техническое сообщество Китая углубило ключевые технологические исследования, усилило наращивание инновационного потенциала, активизировало осуществление политики, углубило открытость сотрудничества в сфере инноваций, неуклонно способствовало институциональной реформе, эффективно изменило стиль работы, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Наперебой стали появляться инновационные достижения в передовых и стратегических областях высоких технологий. Научно-техническая мощь стала еще сильнее, основные научно-технические инновационные показатели постоянно улучшались, поддерживая на высоком уровне качества новые достижения развития. Об этом заявил сегодня министр науки и техники КНР Ван Чжиган на Всекитайском рабочем совещании по вопросам науки и техники.

Согласно данным министерства науки и техники КНР, в 2018 году доля общих расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по оценке составляет 2,15 процента ВВП. Общая численность персонала, занятого исследованиями и разработками, достигла 4,18 млн человек, что позволило Китаю лидировать в мире по данному показателю.

Общее количество международных научных работ и количество цитирований занимают второе место, а по числу заявок на патенты на изобретения -- первое место в мире. Число высокотехнологичных предприятий достигло 181 тыс, а количество малых и средних науко-технических предприятий возросло до 130 тыс. Объем заключенных технических контрактов составил 1,78 трлн юаней. По подсчетам, уровень вклада в научно-технический прогресс превысил 58,5 проц, а комплексный инновационный потенциал страны занимает 17-е место в мире.

Ван Чжиган отметил, что в ближайшие пять лет перед министерством науки и техники КНР стоит много важных задач, в частности принять новые требования в условиях построения современной экономической системы и качественного развития; уделять большее внимание оригинальным инновациям, открытому сотрудничеству, а также инновационной среде.

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